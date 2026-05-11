Los 5 momentos de la Jornada 35 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Giovanni Simeone es el primer jugador del Torino en los últimos 26 años, que marca en cinco partidos consecutivos en casa en una misma temporada del calcio.

El gol de Dusan Vlahovic a los 12 segundos es el más rápido de la Juventus en liga, superando el récord de Arturo Vidal contra el Inter.

El Como terminará el campeonato entre los seis mejores, lo que significa que jugará alguna de las competencias europeas por primera vez en su historia.

El tanto de la Roma contra el Parma a los 100:02 es el gol más tardío que han marcado los ‘Giallorossi’ en las últimas 20 temporadas del torneo.

Atalanta ganó dos partidos consecutivos como visitante contra el Milan por primera desde 1943.