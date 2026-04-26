Inter empató con Torino y debe esperar por la Serie A

Oscar Sandoval

Inter dejó escapar una ventaja de dos goles que lo dejaba con las dos manos en el título de la Serie A y Torino empató en nueve minutos para prolongar la espera del conjunto ‘Nerazzurri’ por el ‘Scudetto’, a pesar de todo, el líder podría convertirse en campeón la próxima jornada.

Full time in Turin pic.twitter.com/9xfkvMSG1C — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) April 26, 2026

Inter recuperará el trono del futbol italiano en la primera temporada de Cristian Chivu al frente, desde hace semanas es cuestión de tiempo para convertirse en campeón del futbol italiano y el título número 21 de su historia está cada día más cerca.

El duelo se puso a favor de los visitantes a los 23 minutos con un cabezazo de Marcus Thuram con asistencia de Federico Dimarco quien también puso la pelota en la cabeza de Bisseck para el 2-0 al 61.

La rimontiamo grazie ai gol di Simeone e Vlasic ❤️‍🔥💪 pic.twitter.com/g34XIxK5mI — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 26, 2026

Los interistas tenían el partido en su poder y el control sobre el ‘Toro’ que reaccionó a los 70 minutos con un gol de Giovanni Simeone. El tanto sembró dudas en la defensiva ‘Nerazurri’ que despejaba los centros que llegaban al área en busca del empate, pero en uno de ellos Carlos Augusto cometió penal.

El brasileño tocó la pelota con la mano, el árbitro apoyado por el VAR marcó pena máxima y Nikola Vlasic igualó el duelo al 79, sin embargo, ninguno de los dos pudo llevarse la victoria en el tramo final e Inter deberá esperar una jornada más por el ‘Scudetto’.