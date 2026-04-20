Los 5 momentos de la Jornada 33 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Nico Paz es el únco mediocampista con más de 5 goles tanto de local como de visitante en las cinco grandes ligas europeas esta temporada.

Federico Dimarco es el primer defensa en superar las 20 participaciones de gol en una sola temporada de la Serie A: 6 anotaciones y 15 asistencias.

En las últimas cinco temporadas, ningún portero ha detenido más penaltis en las 5 ligas más importantes de Europa que Vanja Milinkovic-Savic, con 8.

La Lazio es el primer equipo en ganar 4 partidos consecutivos de liga como visitante ante el Napoli.

Nikola Krstovic es el único jugador con más de 10 goles en dos clubes distintos en las últimas dos temporadas: 11 con Lecce y 10 con Atalanta.