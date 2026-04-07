Dusan Vlahovic no ve la luz y será baja las próximas semanas con Juventus

Redacción FOX Deportes

Dusan Vlahovic se lesionó el sóleo de la pierna izquierda en el calentamiento previo al partido entre Juventus y Genoa después de volver a la actividad la jornada anterior tras más de tres meses de baja.

Medical Update | Dusan Vlahovic, Mattia Perin, and Vasilije Adzic



🗞️ https://t.co/EIbVgQ9b2z pic.twitter.com/EB6uZz0j27 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 7, 2026

"Durante el calentamiento realizado en el segundo tiempo del partido contra Genoa, Dusan Vlahovic sufrió un problema en el gemelo izquierdo. Los exámenes médicos revelaron una lesión de bajo grado en el sóleo", informó la ‘Juve’ en un comunicado.

El atacante ya sufrió el pasado diciembre una lesión de alto grado en el aductor izquierdo que requirió cirugía y que le apartó de los terrenos de juego hasta el pasado 21 de marzo, cuando volvió al campo y disputó doce minutos contra Sassuolo.

El serbio, por tanto, estará al menos dos semanas de baja en una temporada en la que acumula 6 tantos y muy poco protagonismo por culpa de las lesiones.