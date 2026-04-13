Los 5 momentos de la Jornada 32 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Giovanni Simeone ha marcado cinco veces en casa con cinco equipos distintos en la Serie A: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona y Torino. En la última década, solo Romelu Lukaku lo supera con seis equipos.

Scott McTominay es el primer mediocampista que ha marcado 20 goles en dos temporadas consecutivas en las cinco grandes ligas de Europa

El gol de Gabriel Strefezza al segundo 33 es el más rápido que recibe el Napoli en la Serie A desde 2018.

En las dos últimas temporadas, Marcus Thuram es el futbolista que ha marcado en más partidos con dos o más goles: seis en total, con cinco dobletes y un hat-trick.

El Como ganaba por dos goles y terminó perdiendo, algo que nunca le había sucedido. Del otro lado, el Inter no remontaba de visita tras ir abajo por dos tantos desde 2013.