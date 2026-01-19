Los 5 momentos de la Jornada 21 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Francesco Pio Esposito ha dado 3 asistencias, todas ellas a Lautaro Martínez. Ningún otro futbolista ha repartido tantos pases para gol a un solo compañero esta campaña.

Con su triunfo ante Sassuolo, Napoli ostenta 20 partidos al hilo sin perder en casa, algo que no sucedía desde la temporada 2015/16, cuando extendieron su racha hasta 22 encuentros.

Tras marcarle al Torino, Paulo Dybala es el único futbolista que ha estado involucrado en 200 ocasión es de gol en las últimas 20 temporadas del torneo, con 131 tantos y 69 asistencias.

Tras superar a Lecce, Milan llegó a 20 partidos sin perder en la temporada por primera vez desde marzo de 1993, cuando Fabio Capello los lideró hasta 23 duelos invictos consecutivos.

Nico Paz es el jugador más joven en haber marcado al menos ocho goles esta temporada en las cinco grandes ligas europeas.