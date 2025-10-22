Nico Paz estaría en los planes de Real Madrid para la próxima temporada

Oscar Sandoval

Nico Paz debutó con Real Madrid en noviembre de 2023 y le bastaron pocos minutos para ganar admiradores, el verano pasado buscó un destino lejos de la capital española para tener regularidad y fichó por Como.

🔟th Serie A goal in BiancoBlu for our number 🔟 pic.twitter.com/l3A8RMfxzB — Como1907 (@Como_1907) October 20, 2025

En el acuerdo entre clubes quedó abierta la posibilidad de volver al equipo blanco que pagaría la cláusula de recompra para recuperar al canterano quien es el motor del equipo italiano que dirige Cesc Fábregas y que luce cada jornada en la Serie A.

Fabrizio Romano publicó en redes sociales que el conjunto ‘Merengue’ tiene anotado al mediocampista de 21 años dentro de “sus planes” para la próxima temporada y la fórmula para consumar el regreso del argentino sería pagando 10 millones de euros al club lombardo.

En el contrato entre el Madrid y Como incluía tres cláusulas de recompra, la primera por recuperar a Paz el verano pasado a cambio de 9 millones de euros, la segunda de 10 millones a pagar en 2026 y una tercera en 2027 con valor de 11 millones.

El equipo blanco podría dar un golpe en el mercado para reforzar el mediocampo pagando a la baja por un futbolista que tiene un valor estimado en el mercado de 55 ‘Kilos’, según el portal Transfermarkt.