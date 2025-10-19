Los 5 momentos de la Jornada 7 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Por primera vez en 21 años, una jornada de la Serie A registró 11 goles en 10 partidos. Un récord negativo para el certamen.

Ningún equipo le había ganado 5 veces consecutivas a domicilio a la Roma, hasta que el Inter le ganó por la mínima esta jornada.

Riccardo Orsolini se mantiene como el máximo goleador de la temporada, con cinco tantos. con su anotación ante Cagliari se convirtió en el futbolista que más goles ha conseguido en la Serie A en todo 2025, con 14.

Tras su empate con la Lazio, Atalanta se convirtió en uno de dos equipos de las 5 grandes ligas europeas que se mantienen invictos en la temporada. El otro es el Bayern Munich.

Tuvo que pasar 1 año y 5 meses para que Rafael Leão volviera a marcar como local en San Siro. El portugués hizo los dos tantos en la victoria del Milan sobre la Fiorentina.