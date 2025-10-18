Inter volvió a ganar y ya son 9 partidos sin perder

EFE

El Inter de Milan conquistó este sábado el Estadio Olímpico de Roma para confirmar su regreso, para reafirmar su poderío y para sumarse al liderato de la Serie A con una victoria de oficio ante la Roma 1-0 cimentada en un gol de Bonny en el minuto 6 de partido.

Un balón largo de Barella, un error de la defensa romanista al tirar la línea y partido sentenciado. El Inter se hizo con tres puntos fundamentales que le devolvieron a lo más alto junto a Nápoles y Roma (15 puntos) y a la espera de lo que haga el Milan, que podría colocarse líder en solitario en caso de superar al Fiorentina.

Sufrió el combinado de Cristian Chivu, ya asentado tras las primeras dudas de la temporada, pero resolvió una papeleta tan complicada como la que presenta Gian Piero Gasperini con su Roma. Empezó el equipo 'giallorossi' sin delanteros, con Dybala, Pellegrini y Soule intentando generar huecos. Y acabó con los pesos pesados. Dovbyk y Ferguson. Nada pudo superar a Sommer.

Y eso que en la segunda mitad el dominio fue total. Dybala estrelló un disparo con su zurda en el lateral de la red. Celik otro seguido en el otro lateral. Dos ocasiones que fueron el aviso de la más clara. Otra vez Dovbyk. Otra vez al limbo. El Olímpico de Roma pierde la paciencia con el ucraniano. Remató de cabeza casi bajo palos, sin portero. Y se fue alto. Le llegó muy rápido, casi sin tiempo de reacción, pero fue la más clara del Roma.

El Inter, hundido, sabedor de que ya no es tan dominante como antes, ha perfeccionado su capacidad de resistencia. No se agobia atrás. No comete errores. Y sale a la contra con el mismo peligro. Tanto que un renuncio del Roma, con todo el equipo volcado, Mkhitaryan apunto estuvo de colocar la sentencia con un disparo desde la frontal del área que acabó en el palo, salvador de Svilar y esperanzador para el Roma.

Lo intentó de todas las maneras la 'Loba', pero no tuvo éxito. Se desinfló ante un coloso, sumó la segunda derrota de su temporada en Serie A. Las dos, curiosamente, en casa. Perdió la oportunidad de asaltar el liderato en solitario, de dar un golpe sobre la mesa el día que el Nápoles había 'pinchado' ante el Torino.

Pero topó con la grandeza de un Inter que sacó un valioso botín de Roma para volver a presentar candidatura a un 'Scudetto' que, por el momento, tiene a tres equipos, 'nerazzurri', napolitanos y romanistas, empatados a 15 puntos, como colíderes; y a Milan y 'Juve' con 13 y 12, respectivamente, a falta de jugar sus partidos.