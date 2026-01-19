Napoli dejó atrás la racha de empates en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Napoli salió del bache de tres empates consecutivos tras superar 1-0 a Sassuolo en el Estadio Diego Armando Maradona gracias a un tanto del eslovaco Stanislav Lobotka quien volvió a marcar un gol tres años y medio después de la última vez.

Nápoles saltó a la cancha con toda la presión posible y no tenía escapatoria. Victoria o casi despedida de la defensa del título porque Inter había ganado su partido y nueve puntos hubieran sido demasiados incluso a estas alturas.

El autor del único tanto del duelo fue Lobotka. Eje fundamental del equipo durante esta etapa histórica en la que ha ganado dos 'Scudetti', una Coppa Italia y una Supercoppa.

A glorious volley from Lobotka gives the hosts an early lead! 🚀💥#NapoliSassuolo 1-0 pic.twitter.com/VyZXiiDcwg — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 17, 2026

Se festejó mucho más de lo habitual, por afición y jugadores. Muy querido el eslovaco, que en el minuto 7 cazó un balón en la frontal y de primera, disparó de volea para encaminar la victoria.

Los ‘Azzurri’ no brillaron y tampoco pudieron ampliar la ventaja, fue una victoria necesaria, efectiva y anímica que le dejó a seis puntos de Inter. La Juve y el Roma aprietan desde la cuarta y quinta plazas respectivamente, con 39 puntos.