Lautaro Martínez, en riesgo de perderse el derbi ante el Milan

Héctor Cantú

El delantero del Inter, Lautaro Martínez, estará fuera de actividad durante las próximas tres semanas debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo.

El goleador argentino presentó molestias físicas después del partido de Champions League ante el Club Brugge, en el que el conjunto italiano cayó 4-3.

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Tras someterse a las pruebas médicas correspondientes, se determinó que sufrió una lesión en los músculos flexores del muslo izquierdo, por lo que deberá permanecer alejado de las canchas durante su recuperación.

La principal preocupación para el equipo milanés es que el tiempo estimado de recuperación pone en duda la presencia de Lautaro en el derbi ante el Milan, programado para el 31 de octubre.

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De cumplirse el plazo previsto, el delantero podría perderse el encuentro de Champions League ante el Shakhtar Donetsk, además de los compromisos de la Serie A frente a Bologna, Fiorentina, Venezia y Milan.

En lo que va de la temporada, Lautaro Martínez ha marcado seis goles en siete partidos disputados con el Inter, cifras que enmarcan la importancia del ariete sudamericano.