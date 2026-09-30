Joan Laporta reconoció que intentó fichar a Lautaro Martínez para Barcelona

Redacción FOX Deportes

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reconoció en una entrevista con Corriere dello Sport que intentó fichar a Lautaro Martínez “a cualquier precio” y que no quería dejar escapar al argentino porque es “un jugador increíble”. Sin embargo, Inter se negó a negociar su salida.

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“Todo es verdad, quería a Lautaro a cualquier precio. Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar. Así que llamé al presidente (Giuseppe ‘Beppe’) Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta”, aseguró Laporta al diario italiano.

“En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos”, agregó.

El dirigente azulgrana confirmó así los rumores del pasado mercado de verano que colocaron al capitán de los ‘Nerazzurri’ en la órbita del Barcelona. La operación no avanzó ante la negativa de Inter, que como respuesta blindó al jugador más importante de su plantilla hasta 2029.