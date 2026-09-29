Raphinha causa baja con Brasil y regresa a Barcelona

Redacción FOX Deportes

Raphinha abandonó la concentración de la Selección Brasileña después de que las pruebas médicas detectaran un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho.

El delantero había marcado el empate momentáneo 2-2 al minuto 45 del amistoso contra Australia, pero tras el descanso se quedó en la banca. Al término del encuentro, Carlo Ancelotti explicó que decidió sustituirlo por precaución.

Sin embargo, este miércoles 30, los estudios confirmaron la lesión del futbolista, según un comunicado de la Confederación Brasileña de Futbol.

Como consecuencia, Raphinha regresó a Barcelona, donde su club le realizará más exámenes para determinar el alcance de la lesión y establecer los tiempos de recuperación.

El brasileño ha tenido un arranque de temporada estelar, con 14 goles y tres asistencias en ocho partidos.