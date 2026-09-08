Héctor Cantú
Lautaro Martínez: "No merecíamos perder con el Real Madrid"
El argentino asegura que hicieron mucho más que su rival y debieron sumar
El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, aseguró que, pese a caer 2-1 ante el Real Madrid este martes en el Santiago Bernabéu, “no” merecieron “perder” ya que, consideró, hicieron “mucho más que el Real Madrid”.
“La explicación es que en los primeros minutos cometimos dos errores y nos hicieron dos goles. Fuimos adelante con nuestra idea y no merecíamos perder este partido. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, pero hicimos mucho más que el Real Madrid”, valoró en Movistar+.
"POR MOMENTOS, EL INTER FUE MEJOR?"— FOX (@somos_FOX) September 8, 2026
A pesar de la derrota en el Bernabéu, @RICARDOMURGUIA cree que el equipo italiano va a competir en la Champions. #ChampionsEnFOX pic.twitter.com/749al3bBaV
“El riesgo siempre está. Cometimos dos errores y nos penalizó. Nos vamos con las manos vacías pero con felicidad y muchas cosas positivas para lo que viene en el futuro”, completó.
Además valoró las posibilidades de su equipo de cara a ganar la Liga de Campeones.
"HICIMOS UN MAL SEGUNDO TIEMPO?"— FOX (@somos_FOX) September 8, 2026
Federico Valverde, jugador del partido ante Inter, es autocrítico y reconoce que el Real Madrid sufrió mucho en el Bernabéu.#ChampionsEnFOX pic.twitter.com/kM1XQL8bZq
“Estamos creciendo partido a partido. Hemos llegado a dos finales en los últimos cuatro años y se nos escapó, pero hay que seguir compitiendo y creciendo para llevar al Inter lo más alto posible”, comentó.
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