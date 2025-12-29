Johan Vásquez provocó el gol que inició el desastre ante la Roma

Redacción FOX Deportes

El gol que encendió a la Roma y que abrió el camino hacia la catástrofe fue culpa de Johan Vásquez.

El capitán mexicano falló en bloquear un balón elevado y habilitó a Matías Soulé para que se enfilara hacia la portería, batiera al arquero del Genoa y destrozara el plan de partido de Danielle de Rossi.

A los 14 minutos del encuentro en el Estadio Olímpico de Roma, Vásquez se levantó a unos metros de su área con la intención rechazar con la cabeza un balón elevado, sin embargo, al seleccionado mexicano de 27 años le fallaron los cálculos y terminó peinando el esférico hacia atrás.

El esférico picó en el área, el delantero argentino controló cerca del vértice del área chica y claramente no perdonó.

Por desgracia para el equipo de Daniele De Rossi (leyenda de la Roma y que regresó al Estadio Olímpico tras su breve etapa como entrenador de ‘La Loba’ en 2024), ese no fue el único gol que encajó su equipo, que justamente a la media hora del partido ya estaba abajo en el marcador por un 3-0 de escándalo.