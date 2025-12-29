Redacción FOX Deportes
Johan Vásquez provocó el gol que inició el desastre ante la Roma
La defensa del Genoa ha sido paseada por todo el Estadio Olímpico
El gol que encendió a la Roma y que abrió el camino hacia la catástrofe fue culpa de Johan Vásquez.
El capitán mexicano falló en bloquear un balón elevado y habilitó a Matías Soulé para que se enfilara hacia la portería, batiera al arquero del Genoa y destrozara el plan de partido de Danielle de Rossi.
A los 14 minutos del encuentro en el Estadio Olímpico de Roma, Vásquez se levantó a unos metros de su área con la intención rechazar con la cabeza un balón elevado, sin embargo, al seleccionado mexicano de 27 años le fallaron los cálculos y terminó peinando el esférico hacia atrás.
El esférico picó en el área, el delantero argentino controló cerca del vértice del área chica y claramente no perdonó.
Por desgracia para el equipo de Daniele De Rossi (leyenda de la Roma y que regresó al Estadio Olímpico tras su breve etapa como entrenador de ‘La Loba’ en 2024), ese no fue el único gol que encajó su equipo, que justamente a la media hora del partido ya estaba abajo en el marcador por un 3-0 de escándalo.
