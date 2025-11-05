¿Johan Vásquez seguirá siendo el capitán con Danielle De Rossi?

Redacción FOX Deportes

Ahora con Danielle De Rossi en el cargo de entrenador, ¿Johan Vásquez seguirá siendo capitán?

El Genoa anunció a la leyenda y exentrenador de la Roma como su nuevo timonel tras la salida de Patrick Vieira. El estratega italiano ya se ha incorporado a los entrenamientos y dirigirá su primer partido el domingo 9 de noviembre contra la Fiorentina, que de igual manera recién despidió a su entrenador.

“El Genoa anuncia que ha confiado a Daniele De Rossi la dirección técnica del primer equipo. El nuevo entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino programado en el Centro Deportivo Signorini”, lo que comunicó el conjunto genovés en redes sociales.

📸 First day at the office 🔴🔵 pic.twitter.com/Ol5CKY45Xo — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025

Bajo el mando de Vieira e incluso en el partido de interinato de Roberto Murgita, el mexicano Johan Vásquez fungió como el capitán designado, además, ha disputado todos los minutos en los 10 partidos que van de la Serie A, donde el ‘Grifo’ apenas suma una victoria, justamente la de la jornada pasada.

De Rossi, campeón del mundo con Italia en 2006, tiene una breve carrera como entrenador; dirigió al SPAL de octubre de 2022 hasta febrero, pero, al igual que en su etapa con la Roma (2024) fue despedido por malos resultados. Lo curioso es que, con la ‘Loba’ acababa de firmar una renovación hasta 2027.

Genoa busca salvar la temporada y salir de la zona de descenso. Al momento, solo suma seis puntos.