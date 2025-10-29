Johan Vásquez, otra vez en la quema del descenso en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Se cumplieron nueve jornadas en la Serie A y nueve partidos de Johan Vásquez siendo capitán y jugando todos los minutos, sin embargo, el Genoa está en una situación crítica y son solución aparente.

Tras la derrota 2-0 ante el Cremonese, el equipo de Patrick Vieira sigue sin ganar en la temporada y es último lugar con tres puntos, producto del empate contra el Lecce, el Como y el Parma.

En lo que respecta a Johan, recibió una calificación de 6.5 por su desempeño en este partido según Soccerway, la tercera mejor de este equipo que encajó su sexta derrota en el torneo de liga.

Genoa tiene una plantilla modesta, pero está lejos de tener la nómina menos valiosa de acuerdo con Transfermarkt, de hecho, casi duplica los 77 millones de euros en los que está tasado en Cremonese, por lo que sí sorprende su pésimo rendimiento en este inicio de temporada en el futbol italiano.

Cabe recordar que el mexicano ya descendió dos veces en la Serie A, la primera vez con Genoa y la segunda justamente con el Cremonese, club al que fue prestado para la campaña 2022/23 ¿Le volverá a suceder?

Johan, defensa estelar de la Selección Mexicana, acumula los 180 minutos en la Serie A y una tarjeta amarilla.