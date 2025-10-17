'Hormiga' González debe ir a la Selección Mexicana, pero ya

Enrique Gómez

Si el entrenador de la Selección Mexicana sigue probando jugadores a ocho meses del Mundial, entonces debería darle una oportunidad al mejor goleador nacido en México en lo que va de este Apertura 2025.

Armando González, delantero de 22 años que juega en las Chivas, tiene siete goles esta temporada en la Liga MX y está a tres anotaciones de Paulinho, líder de goleo después de 14 fechas de la fase regular.

Pero, por su impacto total en la cancha, ¿merece una oportunidad la ‘Hormiga’ en el Tri?

De acuerdo con el ranking de la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, el mexicano está dentro de los 15 mejores arietes del Apertura 2025 y en el top-5 de los atacantes nacidos en México.

· 12° entre todos los delanteros de área en la Liga MX

· 5° entre todos los arietes mexicanos

· 5° lugar entre quienes solo juegan como delanteros de área

· El único mexicano del top que ha jugado todos los minutos como 9

González es un especialista en el área y eso no es nada despreciable para un Tri carente de gol.

Tal vez, el índex de 151 que le asigna la I.A. (por la sumatoria de su desempeño en ataque, defensa, pases y duelos) no sea muy impresionante, pero a la Selección Mexicana le urgen jugadores diferentes, alguien pueda ofrecer nuevas soluciones, pues los habituales no siempre marcan la diferencia.

Y como Javier Aguirre admitió después de la última Fecha FIFA que sigue buscando jugadores para el Mundial, la ‘Hormiga’ tiene los méritos suficientes para entrar a ese ‘equipo de pruebas’ del Tri, pues no todos los días encuentras un sub-23 que juegue en Chivas y que esté peleando el liderato de goleo.

México jugará contra Uruguay y Paraguay en la Fecha FIFA de mediados de noviembre. Sería un desperdicio tremendo no convocar a González en esté último ‘mapeo’ de nuevos futbolistas.