Johan Vásquez extiende su contrato con Genoa

Redacción FOX Deportes

Johan Vásquez seguirá ligado al Genoa hasta 2028, así lo dio a conocer el cuadro de la Serie A.

El mexicano, que a partir de esta temporada es el capitán del equipo, firmó la extensión de contrato, luego de una serie de rumores que lo ponían fuera del ‘Grifone’.

‘La Muralla’ llegó al Calcio en 2021 con un contrato por tres temporadas; meses antes de que concluyera su relación con el Genoa concretó su primera renovación, hasta 2027.

Hasta el momento, el defensa ha disputado 108 partidos y ha marcado seis goles con el equipo.