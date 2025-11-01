Se terminó la paciencia en Genoa y Patrick Vieira quedó fuera

Redacción FOX Deportes

Genoa anunció este sábado la destitución del francés Patrick Vieira como técnico del primer entrenador después de no haber ganado ningún partido en las primeras nueve jornadas que van en la Serie A.

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.



La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

"Genoa anuncia que Patrick Vieira ya no es el entrenador del primer equipo. El club desea agradecer al entrenador y a su equipo la dedicación y profesionalidad que han demostrado a lo largo de su trabajo y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras ", informó el club en un comunicado.

La de Vieira es la segunda destitución esta temporada en el futbol italiano, después de la salida del croata Igor Tudor de la Juventus, equipo que entrenará a partir de ahora Luciano Spalletti.

Genoa, que juega este lunes ante Sassuolo, estará dirigido de forma interina por Roberto Murgita, asistente hasta el momento en el primer equipo y Domenico Criscito, entrenador de la cantera, a la espera de la decisión final sobre el nuevo técnico.