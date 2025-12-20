Juventus le ganó a la Roma y comienza a perseguir a Inter en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus derrotó 2-1 a la Roma y confirmó su buen momento después del arribo de Luciano Spalletti quien suma cuatro triunfos, dos empates y una derrota en la Serie A, resultados que impulsaron a la ‘Vecchia Signora’ a la quinta posición de la tabla con 29 unidades.

Roma no perderá el cuarto puesto de la clasificación porque nadie puede igualar sus 30 puntos esta jornada, sin embargo, se quedó sin ventaja porque la ‘Juve’ quedó a un paso y está de vuelta en la pelea por el liderato porque Inter está a cuatro puntos.

La victoria del conjunto ‘Bianconero’ fue merecida, en el primer tiempo fue efectivo con un tanto de Francisco Conceição tras una triangulación con Kenan Yildiz y Andrea Cambiaso a los 41 minutos.

No pudieron responder los visitantes en la segunda mitad y Löis Openda marcó el 2-0 a 20 minutos del final luego de un cabezazo de Weston KcKennie y un rechace de Svilar que el belga mandó a portería.

La Roma logró recortar distancias con un tanto de Tommaso Baldanzi a 15 minutos del final, pero a pesar de sus intentos no pudo evitar que la ‘Juve’ se llevará la victoria.