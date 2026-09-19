Fiorentina confirmó su mejoría ante Napoli en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Fiorentina y Napoli empataron 1-1 en un encuentro en el que el conjunto ‘Viola’ confirmó su mejoría después de un complicado inicio de temporada en la Serie A. Tras sufrir tres derrotas consecutivas, llegó a dos partidos sin perder.

Risultato finale al Franchi?⚜️

Fiorentina 1-1 Napoli pic.twitter.com/3toN1JCQgC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 20, 2026

Los locales comenzaron dominando el partido con Franco Mastantuono y Nicolò Fagioli como ejes, pero el equipo de Massimiliano Allegri fue el primero en castigar con una jugada ensayada que la ‘Fiore’ no pudo defender.

El gol llegó al minuto 23 por medio de un jugador que no acostumbra aparecer entre los goleadores. Billy Gilmour remató completamente solo desde el punto de penalti después de que los defensores fueran arrastrados por sus respectivos marcajes.

El gol no cambió el guion. Fiorentina siguió buscando la portería del Napoli y encontró premio poco después del descanso. Al minuto 51, Álex Jiménez recibió de Cher Ndour y, desde la frontal del área, colocó el balón junto al poste derecho para establecer el 1-1.

El empate dio mayor iniciativa al conjunto local, que tuvo varias opciones para ponerse por delante. Los visitantes, mientras tanto, intentaron recuperar el control con cambios en ataque en un partido que terminó por abrirse.

Ninguno de los dos consiguió romper la igualdad y el resultado dejó a la ‘Fiore’ en el lugar 16 con cuatro puntos y al Napoli en el noveno puesto con siete.