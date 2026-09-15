La Serie A garantiza goles

Redacción FOX Deportes

La Serie A es la única de las cinco grandes ligas europeas que todavía no registra un empate sin goles esta temporada, después de las primeras cuatro jornadas.

What a hit from Carlos Augusto! ?#InterUdinese pic.twitter.com/ZeXx2JpCYK — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 15, 2026

La primera división italiana y la Serie B suman 40 partidos disputados sin un solo 0-0, a diferencia de La Liga, Premier League, Bundesliga y Ligue 1, que ya registraron al menos un encuentro sin goles.

El inicio de la temporada 2026/27 coincide además con la aplicación de nuevas medidas para reducir las pérdidas de tiempo y favorecer la continuidad del juego.

Here's how the table's looking ? pic.twitter.com/DVesvc4i2c — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 14, 2026

Entre ellas figuran límites para las sustituciones y determinadas reanudaciones, así como la obligación de que un jugador atendido por una lesión permanezca fuera del campo durante un minuto antes de poder regresar, salvo algunas excepciones.

En España, donde se disputó una jornada más, el primer 0-0 llegó en la Jornada 2 entre Valencia y Celta de Vigo. En Inglaterra apareció en la tercera, entre Nottingham Forest y Tottenham; en Alemania, con una jornada menos, Mainz 05 y Paderborn igualaron sin goles en la primera; mientras que en Francia ocurrió también en el estreno, entre Nice y Lorient.