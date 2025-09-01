El Manchester City anuncia la llegada de Gianluigi Donnarumma

Héctor Cantú

Después de una estrepitosa y dolorosa salida del PSG, Gianluiggi Donnarumma ha logrado recalar en otro de los referentes del futbol europeo moderno.

El Manchester City será su próxima morada y el club inglés ya lo ha presentado de manera oficial a través de un video, donde se ve al meta italiano saludando a la afición celeste y prometiendo verlos muy pronto.

En las últimas horas del mercado europeo, el City logró desbloquear la transacción y finalmente alcanzó los 35 millones de euros que necesitaba para hacerse de los servicios del internacional italiano.

Fueron cuatro temporadas para ‘Gigi’ en la Ciudad Luz, donde logró conquistar el sueño más anhelado: la UEFA Champions League y el subcampeonato del Mundial de Clubes en el verano reciente.

Gianluigi Donnarumma, el muro italiano que impidió la goleada de España

Donnarumma llega para cubrir el hueco que dejó el arquero brasileño Ederson, quien se había desempeñado como el arquero titular del club durante 8 años, hasta su marcha al Fenerbahçe de Turquía, equipo que pagó 14 millones de euros por él.