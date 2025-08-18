Gianluigi Donnarumma no es mejor que Ederson

Oscar Sandoval

El futuro de Ederson parece estar lejos de Manchester City luego del interés de Galatasaray y su reemplazo podría ser Gianluigi Donnarumma, sin embargo, para encajar con el estilo de Pep Guardiola se debe jugar con los pies y esa no es precisamente la especialidad del italiano.

A solid City debut! 💪🩵 pic.twitter.com/4wko8nKjJg — Manchester City (@ManCity) August 18, 2025

Son varios errores los que vienen a la memoria cuando se habla del italiano al intentar salir jugando, sus habilidades son limitadas y bajo los tres postes no hay dudas, pero hay una diferencia con Ederson quien registra ocho asistencias con los ‘Cityzens’ en todas las competencias, tres de ellas en la última campaña.

Comparisonator coloca a ‘Gigio’ por debajo del brasileño en atajadas (2.13/1.96), porterías en cero (0.17/0.38) y ligeramente en goles concedidos (1.04/1), todo esto por partido y con sus estadísticas de la temporada pasada con Paris Saint-Germain.

Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, pero tendría que mejorar con los pies para convertirse en titular y poder brillar con el City.