Manchester City comenzó la Premier League aplastando a Wolverhampton

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 4-0 a Wolverhampton para iniciar la Premier League sumando los primeros tres puntos de la temporada, superó a los locales y definió el partido antes del descanso con goles de Erling Haaland y Tijjani Reijnders quienes le dieron rumbo a la goleada.

Reijnders se presentó en Inglaterra y en el primer partido exhibió sus condiciones y el porqué Pep Guardiola apostó por él, se encargó de mover los hilos de los ‘Skyblues’ y fue quien marcó la diferencia luego dos asistencias y su primera diana en la Premier.

El City fue mejor de principio a fin, se adueñó del balón y arrinconó a los ‘Wolves’, pero las ocasiones de gol no aparecían y en cambio a su rival le anularon un tanto por fuera de lugar en su único acercamiento al área, eso despertó a los visitantes que en tres minutos demostraron su poderío.

Reijnders frotó la lámpara y habilitó a Rico Lewis, el juvenil metió el balón al área para la llegada de Haaland quien empujó el esférico a la red a los 35 minutos. El equipo de Guardiola aprovechó un error defensivo para terminar la jugada con el mediocampista colocando el 2-0 al 37.

La dinámica se mantuvo tras el descanso y los visitantes aumentaron la ventaja con el segundo del ‘Androide’ a servicio del neerlandés, los cambios rindieron frutos para Guardiola quien le dio minutos a Rayan Cherki que también se estrenó en el futbol inglés y selló la primera victoria del City en la temporada al 81.