El Inter paga 23 millones y recupera a Aleksandar Stanković

EFE

El mediocentro defensivo serbio-italiano Aleksandar Stankovic, de 20 años e hijo del exfutbolista y entrenador Dejan Stankovic, abandona el Club Brugge para regresar al Inter de Milán, que ha ejecutado la opción de recompra por 23 millones de euros.

"Menuda temporada hemos tenido... Mucha suerte y gracias por todo, Stanko", publicó el Brugge en la red social X, junto a varias fotos del futbolista celebrando el título de liga.

En un comunicado, el club belga confirmó que el jugador "regresa al Inter, tal y como estaba previsto en el acuerdo de traspaso original", en una operación que la prensa belga cifra en 23 millones de euros.

What a season we had… 💙🖤



All the best & thanks for everything, Stanko. 🫶🏼 pic.twitter.com/Svq58vR0qk — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 5, 2026

El campeón de la liga belga agradeció a Stankovic su temporada en el Brugge, donde disputó 55 partidos, marcó 9 goles y dio 5 asistencias. En la Jupiler Pro League jugó 39 encuentros, con 6 goles y 2 asistencias, mientras que en la Champions League participó en 14 partidos, con 3 goles y 2 asistencias. En la Copa Croky añadió otros 2 encuentros y una asistencia.

"Sus actuaciones no pasaron desapercibidas. Stankovic fue elegido Rookie del año por sus compañeros, entrenadores y dirigentes de clubes en los premios de la Pro League".

Según el diario DH Les Sports, Stankovic ha firmado hasta 2031 con el Inter, equipo en el que ya militó en 2024/25, aunque estuvo cedido al Lucerne suizo, y en el que su padre se convirtió en una figura.

El diario agregó que el Brugge ha conseguido una plusvalía de 13.5 millones de euros con la venta del jugador.