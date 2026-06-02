Real Madrid pagará la cláusula de rescisión de Denzel Dumfries

Oscar Sandoval

Si Real Madrid no estuviera atravesando un proceso de elecciones presidenciales, ya hubiera anunciado a sus primeros refuerzos para la próxima temporada porque tiene avanzadas algunas negociaciones y si Florentino Pérez se mantiene en el cargo, pagará la cláusula de rescisión de Denzel Dumfries.

La actual directiva del conjunto ‘Merengue’ lleva a cabo sus planes a pesar de las elecciones, tiene posibilidades de seguir al frente del club y como la estructura está firme, se mantuvo trabajando en el mercado de cara a la próxima temporada.

Fabrizio Romano informó a través de redes sociales que Dumfries tiene un “acuerdo cerrado y todo pactado” para llegar al Santiago Bernabéu y explica que el equipo blanco pagará “la cláusula de rescisión de 20 millones de euros”.

El neerlandés aterrizará en el Madrid para cubrir la baja de Dani Carvajal y peleará por el puesto de titular en el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold.