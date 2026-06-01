Los dos refuerzos que ya brillan en el horizonte del Real Madrid

Héctor Cantú

Luego de la debacle sufrida en la temporada 2025-2026 en la que el Real Madrid se fue con las manos vacías, el equipo trabaja en el armado de la plantilla para el ciclo siguiente.

La prensa española ha confirmado que el cuadro merengue, máximo ganador histórico de la Champions League, tiene en la mira a dos futbolistas de renombre para solidificar la línea defensiva del equipo.

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Se trata de Ibrahima Konaté, campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League con el Arsenal y de Denzel Dumfries, icónico defensa central del Inter y de la selección de Países Bajos.

Mientras que Konaté parece ser un negocio mucho más asequible, considerando que no ha firmado renovación con los Gunners, con Dumfries deberán pagar la cláusula de recisión que está calculada en poco más de 25 millones de euros.

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Mientras que Konaté es pretendido para convertirlo en defensa central, con Dumfries el plan es diferente, pues se le quiere para ocupar el sitio que ha dejado descubierto Dani Carvajal.

Mientras se trabaja con los posibles refuerzos, el Real Madrid ahora tiene la mira puesta en los procesos electorales para conocer si Florentino Pérez se mantiene al frente de la presidencia del club.