Publicación: martes 2 de junio de 2026

Héctor Cantú

Los dos refuerzos que ya brillan en el horizonte del Real Madrid

El equipo blanco ya busca unir a sus filas a dos defensas de élite

Luego de la debacle sufrida en la temporada 2025-2026 en la que el Real Madrid se fue con las manos vacías, el equipo trabaja en el armado de la plantilla para el ciclo siguiente.

La prensa española ha confirmado que el cuadro merengue, máximo ganador histórico de la Champions League, tiene en la mira a dos futbolistas de renombre para solidificar la línea defensiva del equipo.

Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

15 años depsués, Florentino Pérez compareció con la prensa, pero lo hizo no para renunciar y sí para reclamar un complot para atacar al Real Madrid
“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

Se trata de Ibrahima Konaté, campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League con el Arsenal y de Denzel Dumfries, icónico defensa central del Inter y de la selección de Países Bajos.

Mientras que Konaté parece ser un negocio mucho más asequible, considerando que no ha firmado renovación con los Gunners, con Dumfries deberán pagar la cláusula de recisión que está calculada en poco más de 25 millones de euros.

El Real Madrid es igual de poderoso con o sin Kylian Mbappé

VICTORIA: 04/01/26 Real Madrid 5 - Betis 1 LaLiga
DERROTA: 10/12/25 Real Madrid 1 - Manchester City 2 Champions League
VICTORIA: 27/06/25 Salzburgo 0 - Real Madrid 3 Mundial de Clubes
VICTORIA: 22/06/25 Real Madrid 3 - Pachuca 1 Mundial de Clubes
EMPATE: 18/06/25 Real Madrid 1 - Al Hilal 1 Mundial de Clubes
VICTORIA: 23/04/25 Getafe 0 - Real Madrid 1 LaLiga
VICTORIA: 26/02/25 Real Sociedad 0 - Real Madrid 1 Copa del Rey
VICTORIA: 05/02/25 Leganés 2 - Real Madrid 3 Copa del Rey
VICTORIA: 14/12/24 Rayo Vallecano 3 - Real Madrid 3 LaLiga
EMPATE: 29/09/24 Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 1 LaLiga

Mientras que Konaté es pretendido para convertirlo en defensa central, con Dumfries el plan es diferente, pues se le quiere para ocupar el sitio que ha dejado descubierto Dani Carvajal.

Mientras se trabaja con los posibles refuerzos, el Real Madrid ahora tiene la mira puesta en los procesos electorales para conocer si Florentino Pérez se mantiene al frente de la presidencia del club.

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