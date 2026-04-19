El Inter abre la puerta para la salida de Alessandro Bastoni

Héctor Cantú

Finalmente, el Inter se ha pronunciado acerca de una posible salida del defensa central, Alessandro Bastoni para el próximo mercado de verano.

En las últimas semanas el también integrante de la selección italiana fue vinculado al Barcelona como uno de los refuerzos para fortalecer la línea más endeble del equipo comandado por Hansi Flick.

Ahora, con el título prácticamente en las manos para el Inter, el club ha pedido, de manera abierta, que todos aquellos que quieran a Bastoni se sienten a negociar.

“Por ahora, tiene contrato con el Inter y no hay indicio alguno que señale que su futuro estará lejos del club. Estamos contentos con lo que ha dado y seguros de que seguirá dando mucho. Si alguien está interesado en él, tienen nuestros números de teléfono”, detalló Piero Ausilio, director deportivo del club.

Aunque el Barcelona es el equipo más interesado en Bastoni, también ha salido a la luz el deseo del Liverpool de hacerse de sus servicios, por lo que esta historia tendrá mucho más capítulos por escribirse en el futuro inmediato.

El diario español Sport, apunta que una de las cartas de negociación del Barcelona con el Inter para hacerse de Alessandro Bastoni, podría ser Roony Bardghji.