Alessandro Bastoni y la urgencia de ser nuevo refuerzo del Barcelona

Héctor Cantú

Todo parece ser cosa de tiempo para que Alessandro Bastoni se convierta en el nuevo refuerzo del Barcelona para la temporada 2026-2027.

El italiano, quien recientemente se convirtió en uno de los jugadores más criticados de Italia luego de que la selección se quedara sin jugar el Mundial 2026, Bastoni apuró a sus representantes para cerrar la operación con el Barcelona.

La decisión de Bastoni de dejar el futbol italiano, es por las constantes críticas que recibe en Italia y el ambiente enrarecido que se respira desde los últimos meses y a raíz del descalabro de la ‘Azurri’.

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No es un jugador barato para el equipo que comanda Hansi Flick, por lo que este podría ser un momento perfecto para comenzar las negociaciones, considerando que su carta se encuentra en un punto bajo.

El jugador ya ha dado el sí. Ahora solo es cuestión de que las directivas de ambos equipos sellen el pacto para el ciclo siguiente.