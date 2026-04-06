Publicación: lunes 6 de abril de 2026

Héctor Cantú

Alessandro Bastoni y la urgencia de ser nuevo refuerzo del Barcelona

El defensa central quiere apurar su llegada al equipo culé

Todo parece ser cosa de tiempo para que Alessandro Bastoni se convierta en el nuevo refuerzo del Barcelona para la temporada 2026-2027.

El italiano, quien recientemente se convirtió en uno de los jugadores más criticados de Italia luego de que la selección se quedara sin jugar el Mundial 2026, Bastoni apuró a sus representantes para cerrar la operación con el Barcelona.

La decisión de Bastoni de dejar el futbol italiano, es por las constantes críticas que recibe en Italia y el ambiente enrarecido que se respira desde los últimos meses y a raíz del descalabro de la ‘Azurri’.

Barcelona, el rey del merchandising en 2025

La UEFA anunció los resultados en The European Club Finance and Investment Landscape 2025
10. Paris Saint-Germain: 88 MDE, 7 MDE más que en 2024
9. Chelsea: 95 MDE, sin cambios respecto a 2024
8. Galatasaray: 99 MDE, 14 MDE más que en 2024
7. Tottenham: 102 MDE, 6 MDE más que en 2024
6. Liverpool: 148 MDE, 2 MDE más que en 2024
5. Arsenal: 151 MDE, 31 MDE más que en 2024
4. Manchester United: 172 MDE, 26 MDE más que en 2024
3. Bayern Munich: 189 MDE, 18 MDE más que en 2024
2. Real Madrid: 232 MDE, 38 MDE más que en 2024
1. Barcelona: 277 MDE, 156 MDE más que en 2024

No es un jugador barato para el equipo que comanda Hansi Flick, por lo que este podría ser un momento perfecto para comenzar las negociaciones, considerando que su carta se encuentra en un punto bajo.

El jugador ya ha dado el sí. Ahora solo es cuestión de que las directivas de ambos equipos sellen el pacto para el ciclo siguiente.

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