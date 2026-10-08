Con todo y autogol de Johan Vásquez, el Genoa ganó su primer partido

Redacción FOX Deportes

A pesar de su autogol en la parte álgida del partido, Johan Vásquez pudo celebrar el primer triunfo de la temporada del Genoa, que supo manejar el resultado contra lo que queda de la Fiorentina.

Por primera vez, el 'Grifo' se ve fuera de zona de descenso.

El mexicano (capitán e inamovible como casi siempre) intentó cortar una diagonal hacia el área y lo logró, pero, aunque estaba fuera del área chica, el esférico desviado en su pierna izquierda se metió por el primer poste del arco. Jugada muy desafortunada, pues ni siquiera fue falta de técnica, simplemente un balón que se desvió lejos del marco y tomó a contrapié al arquero.

Por suerte para el Genoa, el partido se mantuvo 2-1 hasta el final pese al autogol de Johan al 73'.

Primer triunfo de la temporada para el equipo de Danielle De Rossi y suficiente para escapar de los tres últimos lugares de la tabla (donde ya se encuentra la ‘Fiore’ pese a tener los mismos cuatro puntos que el conjunto genovés), luego de seis partidos en la Serie A de Italia.

Pese a que estuvo concentrado con la Selección Mexicana y que apenas el martes vio minutos contra Chile, Johan jugó todo el partido con el Genoa y fue parte de un triunfo clave por la salvación.