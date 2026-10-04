El Atlético de Madrid, la gran alternativa de Johan Vásquez

Enrique Gómez

Ha hecho casi toda su carrera en Italia y aún no ha podido dar el salto a un equipo importante de la Serie A. Quizá sea que el destino de Johan Vásquez está en otro país de Europa.

Después de la participación de México en la Copa del Mundo 2026, solo Armando González emigró a Europa, mientras que el único que cambió de equipo fue Santiago Giménez, pero tal vez pronto veamos otro paso grande de legionarios en el ‘viejo continente’ con el exjugador de los Pumas.

El diario As reporta que el Atlético de Madrid está interesado en el fichaje del defensa mexicano.

Según reporta el medio, la directiva encabezada por Mateu Alemany tiene a Johan como una de sus grandes opciones para reforzar la zaga. En el club ‘colchonero’ mantienen su seguimiento en el jugador de 27 años, capitán del Genoa de Italia y uno de los líderes de la Selección Mexicana.

El jugador nacido en 1998 está cursando su quinto año en Italia, el cuarto con el ‘Grifo’.

Aunque desde España vislumbran que el perfil del mexicano encajaría perfecto en el sistema de Diego Simeone, su contratación no sería en el corto plazo (o sea, no se espera para el mercado invernal), pero quizá se dé a mediados del próximo año, dependiendo de las necesidades de cada parte.

Johan, valuado en 14 millones de euros según Transfermarkt, había sido titular y capitán en todos los partidos de esta temporada en Italia, hasta que en el último tuvo que pagar la suspensión correspondiente por la doble amonestación que vio en la cuarta fecha ante Frosinone.

Genoa es penúltimo en la Serie A con un punto, por lo que la prioridad de Johan será levantar al equipo para evitar el descenso y no pensar en un posible ‘escape’ al futbol español.