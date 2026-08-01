Johan Vásquez quiere dar el siguiente paso con el Genoa

Enrique Gómez

Para jugar torneos europeos no se necesita salir del Genoa, al menos así lo cree Johan Vásquez.

El mexicano expresó su ilusión por jugar torneos internacionales y de que el club genovés dé el siguiente paso con Danielle De Rossi como entrenador, aunque el objetivo principal siga siendo mantenerse en primera división y a partir de ahí ver cuánto logran acercarse a los siete primeros lugares.

“Sueño con Europa con el Genoa, pero partiendo con humildad y apuntando primero a la permanencia en Serie A. Queremos continuar el camino iniciado en noviembre con De Rossi”, comentó el defensa mexicano, quien en los últimos años ha fungido como capitán del ‘Grifo’, 16° en la temporada pasada.

En palabras para la Serie A, presentadas en una galería de Instagram, el zaguero de 27 años habló de la entrega con la que disputa cada partido, cualidad que lo ha llevado a ganarse el respeto de sus compañeros y también a llamar la atención de otros equipos importantes del futbol italiano

“Hay una frase que me repito siempre: si cedo tan solo un centímetro, me convierto en uno más del montón, en uno normal. Yo tengo que jugar con el martillo y la piedra”, manifestó Johan.

Vásquez, titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, está por cumplir su sexta temporada en la Serie A, pero esta vez hay ilusiones renovadas de que su equipo pueda clasificarse a torneos europeos.