Ya no es momento de pensar en Roma para Israel Reyes

Enrique Gómez

Con más prisa de la que se imaginaba, Israel Reyes regresó de Italia para reportar con México.

Y es que, ante todo el trabajo y la concentración que se viene por delante con la Selección Mexicana (además del sentido de urgencia que se desató en las últimas horas entre tantos comunicados entre Chivas, Toluca y México), el jugador del América aseguró que por ahora solo está centrado en reunirse con Javier Aguirre y el resto de sus compañeros en el Tri, además de apoyar a su club desde afuera en esta Liguilla.

“Estamos enfocados en lo que viene, en apoyar al equipo que está en Liguilla, en preparar el Mundial muy bien, entonces ahorita no estamos pensando en eso”, comentó el defensa en el aeropuerto.

¿A la Roma? (GUIÑO, GUIÑO) 😉



Israel Reyes volvió de su viaje por Europa y está listo para reportarse con @miseleccionmx en el CAR. 🇲🇽



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“La Selección mi meta inmediata para lograr con el grupo, hacer algo histórico y también darles ánimo a mis compañeros en el club”, insistió el futbolista de 25 años para el micrófono de FOX.

El canterano del Atlas ha sonado muy fuerte para llegar a la Roma y los rumores se dispararon cuando fue visto en Italia, pues según algunos medios, el jugador había dado el siguiente paso para cristalizar su fichaje con ‘La Loba’. Y es que, aunque el presidente de las Águilas, Santiago Baños, negó acercamientos, el contrato de Reyes termina en diciembre, por lo que tiene permitido hacer sondeos por su cuenta.

Tras su viaje a Italia “de vacaciones” o de negocios, ahora Irael está 100% enfocado con el Tricolor.