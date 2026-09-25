Ya es hora de que México demuestre que está el nivel de Colombia

Enrique Gómez

Aunque a ambas selecciones les faltan algunas de sus figuras, el duelo interamericano entre México y Colombia es de lo mejor que pueda ofrecer el continente. Después de todo, es el cruce entre el noveno y el décimo lugar de la tabla general de la Copa del Mundo 2026.

Como casi siempre, el duelo parece muy parejo, pero lo cierto es que el Tri lleva cuatro derrotas consecutivas contra el equipo sudamericano, al cual, de hecho, no derrota desde el 2010.

El partido marcará el debut de Rafael Márquez al frente del Tri y el inicio de un nuevo proceso para Néstor Lorenzo, quien fue respaldado al frente del conjunto ‘cafetalero’.

Así llegan ambos equipos para el primer partido tras el Mundial 2026: