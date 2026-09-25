Publicación: viernes 25 de septiembre de 2026

Enrique Gómez

México, más valorado que Colombia actual e históricamente

Si el Tri es más equipo, ¿por qué Colombia tiene un dominio tan escandaloso?

En teoría, México es mejor equipo que Colombia tanto actual como históricamente. Pero los enfrentamientos dicen lo opuesto y de manera muy escandalosa.

Y es que, si contamos solamente los últimos cuatro encontronazos entre el Tri y el equipo ‘cafetalero’ notaremos un pleno de victorias para los sudamericanos con 12 goles anotados y solamente cuatro recibidos. De hecho, la última vez que el conjunto norteamericano venció a su próximo rival fue en septiembre de 2010, cuando la llamada 'generación dorada' empezaba a hacerse cargo del equipo mayor.

Por eso es tan llamativo que México tenga un mejor perfil actual (posicionado más alto en la reciente Copa del Mundo y en el Ranking FIFA) e histórico (15 campeonatos oficiales más), cuando el conjunto colombiano tiene una plantilla más valiosa y un dominio inapelable.

Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia
Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia

Así la comparación definitiva de ambos equipos previo a su partido del 26 de septiembre:

Posición en el Mundial 2026

·       MEX → 9°

·       COL → 10°

Ranking FIFA

·       MEX → 10°

·       COL → 11°

Valor de mercado (Transfermarkt)

·       COL → 236 millones de euros

·       MEX → 207 millones de euros

Últimos 10 duelos directos

·       COL → 7 victorias

·       MEX → 1 victoria

Campeonatos oficiales

·       MEX → 16 (13 Copas Oro, 1 Nations League, 1 Confederaciones y 1 Oro Olímpico)

·       COL → 1 (Copa América)

Ambos equipos se medirán el sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Será ahí cuando el Tri busque reivindicarse, demostrar por qué la FIFA lo tiene en más alto valor que su rival y de paso, iniciar la era de Rafael Márquez con una victoria que ponga fin a un dominio tan inexplicablemente largo.

Veremos si por fin se comprueba en la cancha que México y Colombia son dos selecciones de niveles similares o si todos los argumentos que lo proponen están distorsionados por las diferencias en las confederaciones.

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