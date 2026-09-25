México, más valorado que Colombia actual e históricamente

Enrique Gómez

En teoría, México es mejor equipo que Colombia tanto actual como históricamente. Pero los enfrentamientos dicen lo opuesto y de manera muy escandalosa.

Y es que, si contamos solamente los últimos cuatro encontronazos entre el Tri y el equipo ‘cafetalero’ notaremos un pleno de victorias para los sudamericanos con 12 goles anotados y solamente cuatro recibidos. De hecho, la última vez que el conjunto norteamericano venció a su próximo rival fue en septiembre de 2010, cuando la llamada 'generación dorada' empezaba a hacerse cargo del equipo mayor.

Por eso es tan llamativo que México tenga un mejor perfil actual (posicionado más alto en la reciente Copa del Mundo y en el Ranking FIFA) e histórico (15 campeonatos oficiales más), cuando el conjunto colombiano tiene una plantilla más valiosa y un dominio inapelable.

Esta fue la última Selección Mexicana que le ganó a Colombia

Así la comparación definitiva de ambos equipos previo a su partido del 26 de septiembre:

Posición en el Mundial 2026

· MEX → 9°

· COL → 10°

Ranking FIFA

· MEX → 10°

· COL → 11°

Valor de mercado (Transfermarkt)

· COL → 236 millones de euros

· MEX → 207 millones de euros

Últimos 10 duelos directos

· COL → 7 victorias

· MEX → 1 victoria

Campeonatos oficiales

· MEX → 16 (13 Copas Oro, 1 Nations League, 1 Confederaciones y 1 Oro Olímpico)

· COL → 1 (Copa América)

Ambos equipos se medirán el sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Será ahí cuando el Tri busque reivindicarse, demostrar por qué la FIFA lo tiene en más alto valor que su rival y de paso, iniciar la era de Rafael Márquez con una victoria que ponga fin a un dominio tan inexplicablemente largo.

Veremos si por fin se comprueba en la cancha que México y Colombia son dos selecciones de niveles similares o si todos los argumentos que lo proponen están distorsionados por las diferencias en las confederaciones.