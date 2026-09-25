¿Cómo llega Rafael Márquez a la Selección Mexicana?

Enrique Gómez

El jugador mexicano más exitoso en la historia y uno de los mejores futbolistas que ha dado el país, inicia su etapa como director técnico del Tri en esta Fecha FIFA. Rafael Márquez está listo para su primer partido.

Después de capitanear a México en los Mundiales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 y de fungir como auxiliar de Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026, el exentrenador del Barcelona B está listo para tomar las riendas del equipo nacional de cara al Mundial 2030. Su debut es el 26 de septiembre, en una maratónica Fecha FIFA que contempla cuatro partidos.

En 60 segundos, lo que debes saber del inicio de la era de Rafa Márquez al frente de México: