¿Todavía quedan sobrevivientes del 7-0 en contra de Chile?

Enrique Gómez

Ya pasaron 10 años de la derrota más devastadora en la historia de la Selección Mexicana, pero ¿todavía quedan sobrevivientes de aquella tarde en Santa Clara, California?

En la versión post Mundial 2026, solo quedan tres hombres que estuvieron en la fatídica derrota 7-0 contra Chile. Solo uno se mantiene como seleccionado, mientras que los otros dos encabezan el actual cuerpo técnico de cara al último partido amistoso de esta Fecha FIFA, justamente contra la selección andina.

Hirving Lozano, quien volvió al Tri tras un largo periodo al margen (y que recién rompió concentración por una lesión), Rafael Márquez, técnico de México y su auxiliar Andrés Guardado son los únicos que estuvieron en los cuartos de final de la Copa América 2016 y se mantienen involucrados en el Tri. El ‘Chucky’ fue titular, el ‘Káiser’ se quedó en la banca todo el partido, mientras que el ‘Principito’ jugó los 90' como capitán.

¿Te acuerdas de... aquella selección mexicana que fue aplastada por Chile?

¿Qué fue de los 14 seleccionados mexicanos que jugaron aquel partido del 18 de junio del 2016, ya se retiraron todos? No, pero solo Raúl Jiménez (lesionado poco antes de que se emitirá la primera convocatoria de Rafa) es convocado habitual.

Sobreviviente en la selección actual:

· Hirving Lozano (no verá minutos por lesión)

Retirados:

· Guillermo Ochoa

· Miguel Layún

· Héctor Moreno

· Paul Aguilar

· Andrés Guardado

· Jesús Duañas (no oficial)

· Carlos Peña

En activo, pero ya no son convocados:

· Néstor Araujo

· Jesús Corona

· Héctor Herrera

· Javier Hernández

· Diego Reyes

Sigue siendo seleccionados:

· Raúl Jiménez

Por el tiempo que ha pasado y la magnitud del evento, cualquiera pensaría que no quedaría ni rastro de aquel grupo de jugadores en la Selección Mexicana actual, pero Márquez y Guardado son dos de los jugadores más importantes en la historia de Tri, mientras que Lozano ‘apenas’ tiene 31 años.

México busca su primera victoria en la era Rafa Márquez contra Chile, rival que se fue viniendo abajo después de ese 7-0 atronador y que ahora lleva tres Mundiales seguidos brillando por su ausencia.