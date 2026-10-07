Los referentes chilenos que amenazan a la Selección Mexicana

Héctor Cantú

Las selecciones de México y Chile se enfrentarán por vigésima quinta ocasión en la historia, con la necesidad de conseguir una victoria.

El ‘Tri’ buscará recuperarse después de la goleada sufrida ante Estados Unidos, mientras que los sudamericanos intentarán terminar con una racha de dos partidos sin vencer al conjunto mexicano.

Atrás quedaron aquellas selecciones chilenas que llegaron a ser protagonistas a nivel internacional. Ahora, una nueva generación de futbolistas busca devolver a ‘La Roja’ a los primeros planos de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Tres jugadores aparecen como referentes del conjunto sudamericano y podrían convertirse en una amenaza para el equipo comandado por Rafael Márquez.

Darío Osorio

El primero es Darío Osorio, extremo derecho del Crystal Palace de la Premier League.

Osorio disputará ante el ‘Tri’ su partido número 28 con la selección absoluta de Chile, con la que suma tres goles.

#LaRoja ?? tuvo su último entrenamiento antes del duelo de hoy ante México ???#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/RJfIWKXPNu — Selección Chilena (@LaRoja) October 6, 2026

Gabriel Suazo

Otro de los referentes es Gabriel Suazo, futbolista del Sevilla que se desempeña como lateral izquierdo y además porta el gafete de capitán de ‘La Roja’.

Suazo todavía no ha marcado con la Selección Chilena, pero suma 45 apariciones con el combinado nacional.

Gonzalo Tapia

El tercero es Gonzalo Tapia, delantero que acumula 14 partidos con la selección absoluta.

El jugador de Columbus Crew, quien suma un gol y una asistencia desde su llegada al equipo de la MLS, intentará aprovechar las dificultades defensivas de México, que ha recibido al menos un gol en sus últimos tres partidos.