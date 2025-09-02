¿Son mejores? Japón tiene 11 'europeos' más que México

Enrique Gómez

Si creen que México es gran favorito sobre Japón, quizá no han visto la actualidad del país asiático.

Los ‘Blue Samuráis’ tienen lo que la Selección Mexicana siempre ha querido: una base de futbolistas jugando en las grandes ligas de Europa, con solo algunos elementos de la liga local.

Previo al partido amistoso entre el Tri y la Selección Japonesa en Oakland, California, el conjunto oriental presume una lista de convocados que incluye 19 futbolistas que militan en el ‘Viejo Continente’, mientras que, con la baja de César Huerta por lesión, el conjunto ‘azteca’ solo puede presumir ocho legionarios.

César Huerta, jugador de @rscanderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise. 📝



Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional. #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7EiR1Z0JNU — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 1, 2025

La lista de Hajime Moriyasu contempla a varios jugadores de Francia y Países Bajos, ligas muy fuertes, pero que no se consideran de la élite, como lo son Inglaterra, España, Alemania e Italia; pero, incluso si filtráramos la lista de convocados con solo los campeonatos más exclusivos del ‘Viejo Continente’, la diferencia sigue siendo muy clara, pues Japón tiene el triple de los que posee el conjunto ‘azteca’.

Así la legión europea de ambas selecciones de cara al partido amistoso del 6 de septiembre:

Japón:

· 19 jugadores en Europa

· 9 en las 4 principales ligas:

1. Zion Suzuki (Parma/Italia)

2. Wataru Endo (Liverpool/Inglaterra)

3. Kaoru Mitoma (Brighton/Inglaterra)

4. Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt/Alemania)

5. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach/Alemania)

6. Kaishu Sano (Mainz 05/Alemania)

7. Takefusa Kubo (Real Sociedad/España)

8. Yuito Suzuki (SC Freiburg/Alemania)

9. Joel Chima Fujita (St. Pauli/Alemania)

México:

· 8 jugadores en Europa

· 3 en las 4 principales ligas de Europa:

1. Johan Vásquez (Genoa/Italia)

2. Santiago Giménez (Milan/Italia)

3. Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)

Ya si habláramos de jugadores en gigantes europeos, cada selección tiene uno: Wataru Endo del Liverpool (suplente en los tres primeros partidos de la temporada) y Santiago Giménez por el Milan, que ha iniciado ambos partidos de esta Serie A, aunque todavía sin poder marcar gol.

¿Pesará la experiencia europea ante este partido amistoso? México no pierde contra Japón desde 1996 y la última vez que se enfrentaron, en 2020, la victoria fue por 2-0; pero las cosas ya no son iguales.