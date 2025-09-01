¿La Roma era mejor equipo para Santiago Gimenez?

Oscar Sandoval

El nombre de Santiago Gimenez estuvo circulando en el último día del mercado de transferencias, sin embargo, se mantendrá en Milan a pesar del interés de la Roma que en estos momentos es mejor equipo y en donde brillaría en el lugar de Artem Dovbyk.

Gimenez empezó la temporada con los 'Rossoneri' en medio de críticas por su falta de forma física al iniciar el curso y por su sequía de 177 minutos en dos partidos, pero poco ha podido hacer en el eje del ataque de un equipo al que le faltan variantes para llevar el balón al área.

La Roma le aseguraba al delantero mexicano competir en la parte alta del 'Calcio' y mostrarse en la Europa League, además de un equipo ofensivo con Gian Piero Gasperini en el que Dovbyk no ha encontrado su lugar luego de 33 minutos en dos jornadas en las que se ha ido en blanco.

Dovbyk anotó 12 goles en 32 partidos la temporada pasada, mientras que el ‘Bebote’ comenzó su cuenta tras el mercado invernal y terminó el curso con cinco tantos en 14 compromisos de Serie A, sí, menos goles, pero también menor cantidad de partidos.

Gimenez supera en estadísticas a Dovbyk luego de dos jornadas en la Serie A con 0.49 de goles esperados contra 0.17, además de 1 disparo a puerta ante 0.5 del ucraniano que también cae en dribbles (1/0.5) y oportunidades generadas (3/0.5), según Comparisonator y solo el tiempo dirá que fue lo mejor para el mexicano.