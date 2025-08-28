César 'Chino' Huerta es baja para los partidos de México ante Japón y Corea del Sur

Redacción FOX Deportes

César Huerta se perderá por lesión los partidos amistosos de la Selección Mexicana contra Japón, del próximo sábado y ante Corea del Sur el próximo 9 de septiembre, informó este lunes la Federación Mexicana de Fútbol. César Huerta, jugador de @rscanderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise. 📝



Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional. #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7EiR1Z0JNU — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 1, 2025

Huerta, de 24 años, presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo frente al Union Saint-Gilloise, en el que jugó el domingo 73 minutos.

El seleccionador Javier Aguirre no convocará a otro jugador por considerar que puede afrontar los amistosos con Raúl Jiménez, de Fulham y Santiago Gimenez, de Milan.

Además, Aguirre tendrá disponible a los atacantes Roberto Alvarado del Guadalajara; Diego Laínez de Tigres, Hirving Lozano de San Diego FC, Alexis Vega de Toluca y el argentino nacionalizado Germán Berterame de Monterrey.