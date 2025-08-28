Publicación: lunes 1 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

César 'Chino' Huerta es baja para los partidos de México ante Japón y Corea del Sur

Una molestia muscular deja al 'Chino' fuera de la Selección Mexicana

César Huerta se perderá por lesión los partidos amistosos de la Selección Mexicana contra Japón, del próximo sábado y ante Corea del Sur el próximo 9 de septiembre, informó este lunes la Federación Mexicana de Fútbol.

Huerta, de 24 años, presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo frente al Union Saint-Gilloise, en el que jugó el domingo 73 minutos.

El seleccionador Javier Aguirre no convocará a otro jugador por considerar que puede afrontar los amistosos con Raúl Jiménez, de Fulham y Santiago Gimenez, de Milan.

Además, Aguirre tendrá disponible a los atacantes Roberto Alvarado del Guadalajara; Diego Laínez de Tigres, Hirving Lozano de San Diego FC, Alexis Vega de Toluca y el argentino nacionalizado Germán Berterame de Monterrey.

¿Sabes cuál es el equipo con menos afición en México?

8. Necaxa (Aguascalientes), 1.0% de la afición en México | 3 títulos de Liga MX
7. Puebla (Puebla), 1.0% de la afición en México | 2 títulos de Liga MX
6. Pachuca (Hidalgo), 0.8% de la afición en México | 7 títulos de Liga MX
5. Tijuana (Baja California), 0.6% de la afición en México | 1 título de Liga MX
4. FC Juárez (Chihuahua), 0.3% de la afición en México | 0 títulos de Liga MX
3. Mazatlán FC (Sinaloa), 0.3% de la afición en México | 0 títulos de Liga MX
2. Querétaro (Querétaro), 0.3% de la afición en México | 0 títulos de Liga MX
1. Atlético de San Luis (San Luis Potosí), 0.2% de la afición en México | 0 títulos de Liga MX

