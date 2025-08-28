Redacción FOX Deportes
César 'Chino' Huerta es baja para los partidos de México ante Japón y Corea del Sur
Una molestia muscular deja al 'Chino' fuera de la Selección Mexicana
César Huerta se perderá por lesión los partidos amistosos de la Selección Mexicana contra Japón, del próximo sábado y ante Corea del Sur el próximo 9 de septiembre, informó este lunes la Federación Mexicana de Fútbol.
Huerta, de 24 años, presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo frente al Union Saint-Gilloise, en el que jugó el domingo 73 minutos.
El seleccionador Javier Aguirre no convocará a otro jugador por considerar que puede afrontar los amistosos con Raúl Jiménez, de Fulham y Santiago Gimenez, de Milan.
Además, Aguirre tendrá disponible a los atacantes Roberto Alvarado del Guadalajara; Diego Laínez de Tigres, Hirving Lozano de San Diego FC, Alexis Vega de Toluca y el argentino nacionalizado Germán Berterame de Monterrey.
