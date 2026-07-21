¿"Se equivocó el viejo"? Luis Romo defiende a Julián Quiñones

Enrique Gómez

El señalamiento que hizo Julián Quiñones sobre la decisión del entrenador Javier Aguirre se hizo en un ambiente informal y es una clara muestra del buen ambiente que había en la Selección Mexicana.

Luis Romo salió en defensa de su compañero en el Tri, quien fue grabado en un salón de tatuajes admitiendo que “se mamó” el ‘Vasco’, o sea, “se equivocó el viejo” al sustituirlo en el segundo tiempo del partido por los octavos de final del Mundial contra Inglaterra, tal como le sugirió el estilista.

“La forma en la que se expresa Quiñones es por el ambiente que se creó en el vestidor. Javier nos dio esa unión y (Julián) lo dijo así porque con esa soltura nos dirigíamos a él. Quiñones tuvo su influencia en los partidos que tuvo y ya hablar de los cambios creo que no es prudente, pero ese comentario que hizo no fue con ningún fin negativo. Lo dijo de forma relajada porque así vivimos el Mundial”, justificó Romo.

En torno a lo que viene para la Selección Mexicana de la mano de Rafael Márquez, el defensivo de Chivas aseguró que el futuro pinta bien para el Tri, pues confía en la capacidad del exjugador del Barcelona.

LA DECLARACIÓN DE QUIÑONES LLEVABA CERO FIN NEGATIVO🎤



Luis Romo considera que Julián Quiñones se expresó así del ‘Vasco’ Aguirre, porque así era la convivencia que se generó en el vestidor de la Selección Mexicana.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/MYSh0LiODr — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) July 22, 2026

“Rafa es un tipo muy capacitado, que tiene todas las cualidades para potenciar a los mexicanos. Sabe lo que es estar al máximo nivel y si logra plasmar todo lo que él sabe, va a ser un proceso muy positivo”, vaticinó Romo, quien también vislumbra un gran porvenir para el club rojiblanco.

El capitán del Guadalajara asumió el compromiso al asegurar que el título ya es una meta real y única para el equipo, sobre todo después de liderar el torneo pasado casi de principio a fin y de construir una plantilla que está valorada como la más cara del futbol mexicano de acuerdo con el portal Transfermarkt.

“Tenemos que ser campeones. Los objetivos ya no son llegar a Liguilla o a semifinales, es campeonar. Se trajeron refuerzos para apuntalar al equipo, se está creando algo muy grande, se ha creado una inercia, ya convivimos con la obligación de ser campeones y ese es el único objetivo”, afirmó.

Tanta unión había en el Tri que Romo salió en defensa de un jugador que brilló con el Atlas y con el América, rivales jurados de las Chivas.