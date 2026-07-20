Julián Quiñones, el único de la CONCACAF nominado a lo mejor del Mundial

Héctor Cantú

La historia sobresaliente de Julián Quiñones en el Mundial 2026 sigue dejando huella a pesar de que la participación de la Selección Mexicana culminó en los octavos de final del certamen.

El máximo goleador del torneo para México ha sido contemplado en la lista de los jugadores más sobresalientes del Mundial para la FIFA como uno de los candidatos a entrar en el XI ideal del torneo que culminó con la coronación de la Selección Española.

Vozinha sí, Pau Cubarsí, no; así los candidatos al XI ideal del Mundial

Quiñones, quien marcó ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra, ha sido colocado en la lista de mejores delanteros del Mundial al lado de figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland y el español Mikel Oyarzabal.

Ningún otro jugador de las selecciones de la Concacaf, fueron incluidos e la lista final de 28 jugadores que aspiran estar en el XI ideal del Mundial que llegó a su final.

En las próximas horas se dará a conocer el XI final compuesto por un arquero, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros.

Julián Quiñones igualó la marca de Luis Hernández y ‘Chicharito’ Hernández, como los jugadores que más anotaciones acumulan en Mundiales.