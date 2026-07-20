Publicación: martes 21 de julio de 2026

Héctor Cantú

Julián Quiñones, el único de la CONCACAF nominado a lo mejor del Mundial

El delantero mexicano aparece en la selecta lista de prospectos al XI ideal

La historia sobresaliente de Julián Quiñones en el Mundial 2026 sigue dejando huella a pesar de que la participación de la Selección Mexicana culminó en los octavos de final del certamen.

El máximo goleador del torneo para México ha sido contemplado en la lista de los jugadores más sobresalientes del Mundial para la FIFA como uno de los candidatos a entrar en el XI ideal del torneo que culminó con la coronación de la Selección Española.

Vozinha sí, Pau Cubarsí, no; así los candidatos al XI ideal del Mundial

Portero: Vozinha Selección: Cabo Verde
Portero: Emiliano 'Dibu' Martínez Selección: Argentina
Portero: Jordan Pickford Selección: Inglaterra
Portero:Eloy Room Selección: Curazao
Defensa: Marc Cucurella Selección: España
Defensa: Lisandro Martínez Selección: Argentina
Defensa: 'Cuti' Romero Selección: Argentina
Defensa: Nuno Mendes Selección: (Portugal)
Defensa: Pedro Porro Selección: España
Defensa: Dayot Upamecano Selección: Francia
Defensa: Gabriel Magalhaes Selección: Brasil
Defensa: Virgil Van Dijk Selección: Páises Bajos
Mediocampsita: Jude Bellingham Selección: Inglaterra
Mediocampista: Ousmane Dembélé Selección: Francia
Mediocampsita:Michael Olise Selección: Francia
Mediocampista: Vinícius Júnior Selección: Brasil
Mediocampista: Enzo Fernández Selección: Argentina
Mediocampista: Luka Modric Selección: Croacia
Mediocampista: Ismael Saibari Selección: Marruecos
Mediocampista: Lamine Yamal Selección: España
Mediocampista: Rodri Selección: Española
Delantero: Lionel Messi Selección: Argentina
Delantero: Kylian Mbappé Selección: Francia
Delatero: Erlinga Haaland Selección: Noruega
Delantero: Harry Kane Selección: Inglaterra
Delantero: Julián Quiñones Selección: Mexico
Delantero: Mikel Oyarzabal Selección: España

Quiñones, quien marcó ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra, ha sido colocado en la lista de mejores delanteros del Mundial al lado de figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland y el español Mikel Oyarzabal.

Ningún otro jugador de las selecciones de la Concacaf, fueron incluidos e la lista final de 28 jugadores que aspiran estar en el XI ideal del Mundial que llegó a su final.

En las próximas horas se dará a conocer el XI final compuesto por un arquero, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros.

Julián Quiñones igualó la marca de Luis Hernández y ‘Chicharito’ Hernández, como los jugadores que más anotaciones acumulan en Mundiales.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS