Toluca, un paso más cerca de la 13 que Chivas

Enrique Gómez

De entre los dos equipos que tienen 12 títulos de Liga MX y comparten el segundo lugar en la tabla histórica del futbol mexicano, el Toluca parece ir un paso más adelante.

Lo dicen los campeonatos totales, pero, sobre todo la actualidad y los propios enfrentamientos directos.

Victoria 2-0 de los ‘Diablos Rojos’ sobre las Chivas, la cuarta de forma consecutiva.

Por si fuera poco, el club ‘escarlata’ venció al equipo rojiblanco en su propia casa y aplicando su misma fórmula, pues ambas anotaciones fueron de futbolistas mexicanos, mundialistas en 2026 incluso.

Para que lo sigan abucheando, Alexis Vega le anotó un ‘Panenka’ a Chivas

Y es que, por más de que los seleccionados pudieron haber esquivado esta primera fecha para prolongar sus vacaciones después del torneo de naciones, todos fueron solidarios. De hecho, los capitanes de cada club, Alexis Vega y Luis Romo, vieron minutos con la Selección Mexicana en el Mundial.

Así fueron los goles de este partidazo por la Jornada 1 del Apertura 2026:

· 0-1 (42’): Alexis Vega cobró un penal a los ‘Panenka’ y se desquitó de todos los abucheos

· 0-2 (74’): Contraataque perfecto culminado con un disparo fortísimo de Jesús Gallardo

Las cosas se le facilitaron al equipo rojo con la mano de Romo y la expulsión a Ángel Sepúlveda (50’).

¡Vamooooos! Iniciamos con tres puntos 👹 Nos vemos el martes en casa ⚽️@calientesports pic.twitter.com/cCN8dkgBDX — Toluca FC (@TolucaFC) July 19, 2026

Deslumbrante despliegue el del Toluca para el segundo gol, pues salió desde su propia cancha en ventaja numérica, inclinó el contrataque hacia la derecha para Helinho, pero en vez de disparar contra el portero y los dos defensas, el brasileño amagó y cedió en el área para Gallardo, quien se tuvo confianza.

El Guadalajara llegó a seis partidos consecutivos sin vencer al Toluca, que con su bicampeonato en el 2025 empató los 12 títulos del ‘Rebaño’ y parece estar un paso más adelante en la actualidad.

Se esperaba más del nuevo equipo más valioso de la Liga MX, que poco a poco deberá retomar el gran nivel que tuvo durante el pasado Clausura 2026, antes que el Tri le quitará cinco seleccionados.