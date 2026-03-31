Rival definido: Chequia completa el grupo de México en el Mundial

Karla Villegas Gama

El camino está definido. México ya conoce a su último rival para la próxima Copa del Mundo: Chequia, que se mete al Grupo A junto al ‘Tri’, Sudáfrica y Corea del Sur.

El boleto europeo se resolvió en los playoffs de la UEFA, donde los checos sobrevivieron a dos series dramáticas. Primero eliminaron a Irlanda y después a Dinamarca, ambas en tanda de penales, para volver a un Mundial tras 20 años de ausencia (su última aparición fue en Alemania 2006).

Un antecedente poco conocido Copyright: Reuters



México y Chequia casi no tienen historia entre sí. De hecho, solo se han enfrentado una vez… y ni siquiera fue en un torneo oficial.

Fue hace 26 años en la Carlsberg Cup (hoy Lunar New Year Cup), un torneo amistoso en Asia. México venció a Japón; Chequia, a Hong Kong, y se encontraron en la final.

Ahí, los europeos ganaron 2-1 con goles de Michal Kolomazník y Pavel Verbír. Miguel Zepeda descontó para el ‘Tri’.

Cuando era Checoslovaquia, la historia cambia Copyright: Mexsport

Antes de la división del país en 1992, México sí tuvo más cruces con Checoslovaquia.

En 1961, perdieron 2-1 en un amistoso en Ostrava. Un año más tarde llegó un momento histórico: la primera victoria de México en un Mundial.

Aquel partido en Chile empezó mal (gol al minuto 1), pero el ‘Tri’ reaccionó con goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández para firmar una remontada 3-1 que quedó en la historia.

¿Cómo llegan al Mundial? Copyright: Mexsport

México aterriza como mejor selección de CONCACAF, #15 del ranking FIFA y clasificado automáticamente como coanfitrión.

Con una base sólida de la Liga MX y talento en Europa como Edson Álvarez, Johan Vásquez y Santiago Giménez, el ‘Tri’ buscará romper la barrera histórica de los cuartos de final.

Del otro lado, Chequia ocupa el sitio #41 del ranking FIFA y está en el puesto 21 de la UEFA.

Su plantel mezcla talento local (la mayoría del Slavia Praga) con nombres en ligas top como Patrik Schick y Vladimír Coufal.

Un regreso que pesa Copyright: Reuters

Para Chequia, este Mundial tiene sabor a reivindicación: no jugaban uno desde hace dos décadas.

Será apenas su segunda participación como país independiente, aunque como Checoslovaquia tuvieron una historia mucho más pesada: dos finales mundialistas (1934 y 1962).

México ya tiene el mapa completo. Ahora, toca demostrar en la cancha que este grupo es solo el primer paso.