Chequia dejó en el camino a Dinamarca y clasificó al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Chequia consiguió su segunda clasificación a la Copa del Mundo como nación independiente luego de superar a Dinamarca, el tiempo reglamentario terminó con empate a un gol y los tiempos extra con un 2-2 que mandó el partido a penales en donde la suerte estuvo de su lado.

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La República Checa tardó 20 años en volver a un Mundial y lo hizo con sufrimiento, se puso por delante en el marcador en dos ocasiones, pero Dinamarca vino de atrás cuando parecía que estaba perdido, empató en dos ocasiones, pero al final no cambió los planes del destino.

Pavel Sulc abrió el marcador con un golazo a los tres minutos que relajó a los locales, mientras que la ‘Dinamita Roja’ tomó la responsabilidad y comenzó a buscar el empate. Chequia pudo ampliar la ventaja, pero desperdició una ocasión y dejó con vida a los visitantes.

Dinamarca salió a buscar el partido sin importar el resultado conforme el partido llegó a la recta final y logró el empate a los 72 minutos para mandar la eliminatoria a la prórroga.

Ladislav Krejci parecía sellar el boleto de los checos al Mundial 2026 luego de marcar el 2-1 a los 100 minutos, sin embargo, los visitantes vinieron de atrás para anotar el 2-2 al 111 y decidir el boleto a la justa mundialista en un volado.

Rasmus Hojlund falló el primer penal de la tanda, el segundo en su carrera y Chequía tomó la ventaja para nunca perderla y clasificó a la Copa del Mundo en donde integrará el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.