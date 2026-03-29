Una generación que nunca lo vivió; Chequia busca volver al Mundial ante Dinamarca

Oscar Sandoval

El equipo de la República Checa busca clasificar por segunda ocasión a la Copa del Mundo con una generación que ha crecido con sinsabores y que puede convertirse en histórica si consigue un lugar en la justa mundialista después de 20 años.

📍 🦁 𝐞𝐏𝐄𝐓 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚



Dnes jsme trénovali na Letné, kde nás už v úterý čeká finále baráže o MS proti Dánsku! 🏆🇨🇿 pic.twitter.com/WgBXor2qF5 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 29, 2026

Chequia y Dinamarca pelean por uno de los últimos cuatro boletos de la UEFA para el Mundial 2026, un duelo igualado tras 12 enfrentamientos con tres victorias por equipo y seis empates, la rivalidad aumentará después de este martes porque uno de los dos seguirá la justa mundialista a la distancia.

Será la tercera batalla en una eliminatoria luego de los cuartos de final en la Eurocopa de 2004 que terminó a favor de los checos, sin embargo, los daneses cobraron venganza en la misma instancia en 2021 y en esta ocasión intentarán inclinar la balanza a su favor para clasificar al Mundial por tercera vez en fila.

Los futbolistas de Chequia tenían en promedio 8.2 años en 2006 cuando el ‘Equipo Nacional’ participó por última vez en el Mundial y ahora pueden escribir su nombre en la historia de la selección terminando con una espera larga espera de 20 años.