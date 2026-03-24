Playoffs, ese lugar en donde Republica Checa e Irlanda viven al límite

Oscar Sandoval

República Checa regresa a la repesca cuatro años más tarde en el intento por disputar su segunda Copa del Mundo como nación independiente, su rival es Irlanda con quien se enfrentará por tercera ocasión en partido oficial y expondrá el invicto luego de un triunfo y un empate. Italia y las selecciones que aún pelean por un lugar en el Mundial 2026

El playoff de la UEFA marcará el tercer enfrentamiento eliminatorio entre dos selecciones que anhelan volver a la justa mundialista. Croacia frustró a los checos y Portugal a irlandeses en la fase de grupos, ambos suman más de 20 años sin asistir a la Copa del Mundo que ha empezado a convertirse en un sueño inalcanzable.

Las dos selecciones cayeron en la última repesca que disputaron, el conjunto checo en 2022 tras perder ante Suecia y el ‘Green Army’ en 2018 luego de ser arrollado por Dinamarca cuando las expectativas de regresar al Mundial eran altas.

La otra eliminatoria en la Llave D la disputarán Dinamarca y Macedonia del Norte, los ganadores jugarán a todo o nada y la recompensa será un lugar en la justa mundialista, integrando el Grupo A junto a la Selección Mexicana.